رئيس جنوب إفريقيا يوجه رسالة لموسيماني قبل موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، رسالة لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في تمام التاسعة مساءً على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وكتب رئيس جنوب إفريقيا في تغريدة عبر تويتر: "نحن بلد متعدد الأوجه. وبينما نعيد البناء بعد أسبوع مليء بالتحديات، يجب أن نتوقف قليلاً لنتمنى التوفيق لكايزر تشيفز قبل مواجهتهم ضد الأهلي".

وأضاف: "الوحدة يجب أن تكون ثمرة النجاح في الملعب".

وأتم موجها رسالة لموسيماني قائلا: "أبعث أيضا بخالص تحياتي لبيتسو في رحلة بحثه عن الذهب".