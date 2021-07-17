نوركوفيتش يقود تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لنادي كايزر تشيفز عن تشكيل الفريق لنهائي دوري الأبطال أمام الأهلي الذي يقام في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويشهد تشكيل الفريق الجنوب إفريقي تواجد المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش، بينما يغيب خاما بيليات الذي عاد من الإصابة لكنه لم يتواجد ضمن العناصر الأساسية للفريق.

وتكون تشكيل كايزر تشيفز من:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو