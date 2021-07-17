شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-7-2021.

تُقام مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، من الحكم البوروندي المغمور “باسيفيك ندابيها وينيمانا”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، على قناة بي إن سبورتس 4، وبين سبورت بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة المغربية الرياضية الارضية.

ودخل النادي الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق – عمرو السولية – حمدي فتحي – طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمد شريف.

بينما جاءت تشكيلة كايزر تشيفز كالآتي: دانييل أكبيي – هابي ماشيان – راماهلوي مفاهليلي – دانيال كاردوزو – إيريك ماتوهو – نجابولو بلوم – ريف فروزلر – ويلارد كاتساندي – نكوسينجيفيل نغكوبو – برنارد باركر – سمير نوركوفيتش.

بدأ الفريقان المباراة بحذرٍ شديد، واعتمد الاهلي على العرضيات في ظل التراجع الكبير والمتوقع من قبل نادي كايزر تشيفز.

ولم ينجح الاهلي في استغلال العرضيات المرسلة من الجهة اليمنى عن طريق أكرم توفيق، واليسرى من جانب علي معلول، حيث كانت جميعها من نصيب الحارس دانييل أكبيي.

وهدد كايزر تشيفز مرمى النادي للمرة الأولى في الدقيقة (16)، عبر تسديدة المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش، ولكن التمركز الجيد من الحارس محمد الشناوي مكنه من التصدى لها بسهولة.

ورد النادي الاهلي بتسديدتين متتاليتين الأولى في الدقيقة (20)، عن طريق حسين الشحات ومرت أعلى من المرمى، والثانية من محمد مجدي أفشة عند الدقيقة (24) وذهبت بعيدة ايضًا.

واصل الاهلي اعتماده على التسديد من خارج منطقة الجزاء، بعدما فشل في فك التكتلات الدفاعية الصلبة من قبل الفريق الجنوب أفريقي، وهذه المرة عن طريق عمرو السولية الذي أطلق تصويبة قوية في الدقيقة (33)، مرت أعلى من المرمى بكثير.

وصنع حسين الشحات أخطر فرصة للنادي الاهلي في الشوط الأول، بعدما تلاعب بمدافعي كايزر تشيفز على الجهة اليسرى في الدقيقة (35)، ومرر كرة بينية رائعة إلى علي معلول داخل المنطقة الذي أرسل عرضية أرضية ألتقطها حارس المرمى بسهولة.

وحاول محمد مجدي أفشة تهديد كايزر تشيفز بتسديدة من على يسار منطقة الجزاء في الدقيقة (38)، ولكنها بعيدة كل البعد عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، تلقى نادي كايزر تشيفز صدمة قوية، حيث تحصل لاعبه هابي ماشيان للطرد المباشر بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تدخله الخطير على لاعب الاهلي أكرم توفيق

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا