ملخص واهداف مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في بث مباشر بنهائي دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، في قمة مباريات اليوم الأحد 17-7-2021.

بدأ كايزر تشيفز المباراة بممارسة الضغط العالي على لاعبي الاهلي في خط وسطهم على مدار ال15 دقيقة الأولى من اللقاء، لينجح في تهديد الحارس محمد الشناوي في أكثر من لعبة، لكن دون أن ترتقي تلك الفرص إلى مستوى الخطورة بسبب اليقظة الكبيرة التي تمتع بها المدافعين ولاعبي الوسط.

وشهدت الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول تعرض لاعب كايزر تشيفز “هابي” للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو المساعد “الفار” للتأكد من الخشونة المتعمدة ضد الظهير الأيمن للأهلي “أكرم توفيق”.

وأخفق الأهلي في تهديد مرمى كايزر تشيفز بفرص واضحة على مدار الشوط الأول، والأمر نفسه يخص الفريق الجنوب أفريقي الذي يلعب لأول مرة اليوم تحت قيادة مدربه الاسكتلندي الجديد ستيوارت باكستر.

وقام المدير الفني للاهلي “بيتسو موسيماني” بإجراء تغييره الأول مطلع الشوط الثاني حين قرر سحب أيمن أشرف لإشراك قلب الدفاع ياسر إبراهيم، خوفًا من تعرض أيمن للطرد بعدما نجا من البطاقة الصفراء الثانية خلال الشوط الأول.

ولم يصمد كايزر تشيفز لأكثر من 10 دقائق بعد بداية الشوط الثاني، واستقبلت شباك حارسه النيجيري أكبي لهدف جميل حمل توقيع محمد شريف في الدقيقة 53.

وتلقى محمد شريف تمريرة أرضية بينية من أكرم توفيق داخل منطقة جزاء كايزر تشيفز استقبلها بتسديدة من لمسة واحدة، ليضع الكرة من فوق الحارس لتعانق الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 64. أضاف نجم وسط الاهلي محمد مجدي أفشة الهدف الثاني بتسديدة مقوسة من على خط ال18 ذهبت في المقص الأيسر للمرمى الجنوب أفريقي لتعانق الكرة الشباك بطريقة جميلة.

وجاء الهدف الثاني بعد 4 تمريرات بين طاهر محمد طاهر ومجدي أفشة ومحمد شريف، لتنتهي بتمهيد مثالي من شريف إلى أفشة الذي سدد بلمسة واحدة تحت ضغط الدفاع لتذهب كرته في مكان مستحيل على الحارس.

واستضاف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، دون حضور الجماهير، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، من الحكم البوروندي المغمور “باسيفيك ندابيها وينيمانا”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، على قناة بي إن سبورتس 4، وبين سبورت بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما نقل على قناة المغربية الرياضية الارضية.

الطريق إلى النهائي

بدأ الاهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2021 من الدور الثاني، حيث واجه فريق سونيديب من النيجر، وانتصر عليه بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين، ليتأهل إلى دور المجموعات وينضم للمجموعة الأولى المكونة من، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني، وفيتا كلوب الكونجولي.

واحتل النادي الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادلين، وخسر في مباراة واحدة، كانت أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية.

واصطدم المارد الأحمر بفريق صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي، وفاز عليه بنتيجة (3-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتجاوز الترجي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين.

على الجهة المقابلة، استهل كايزر تشيفز مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2021 من الدور التمهيدي، حيث واجه باميندا الكاميروني وانتصر عليه بهدفٍ دون رد بمجموع المباراتين، وانتصر على بريميرو دي اوجوستو الأنجولي في الدور الثاني بنفس النتيجة ليتأهل إلى دور المجموعات.

ووقع كايزرشيفس في المجموعة الثالثة التي كانت تضم، الوداد المغربي، حوريا الغيني، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى ربع النهائي بصعوبة، مستفيدًا من نتائج المواجهات المباشرة مع حوريا بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط (9).

وفي ربع النهائي نجا فريق كايزر تشيفز من ريمونتادا مثيرة، بأعجوبة كبيرة امام سيمبا، فبعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (4-0) في جنوب أفريقيا، خسر في لقاء الإياب بتنزانيا (3-0)، ليحجز مقعده في المربع الذهبي بشق الأنفس.

وسجل كايزرشيفس مواجهته الثالثة والرابعة مع الوداد في النسخة الحالية من دوري الأبطال في نصف النهائي، وتمكن من إقصاء الفريق المغربي بطريقة عجيبة، حيث فاز عليه في الدار البيضاء بهدفٍ دون رد، وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب.