مباشر | تشكيلة كايزر تشيفز الاساسية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

أعلن المدرب الأسكتلندي ستوارت باكستير تشكيلة كايزر تشيفز الاساسية للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-7-2021.

وجاءت تشكيلة كايزر تشيفز الاساسية امام الأهلي كالآتي:

دانييل أكبيي

هابي ماشيان – راماهلوي مفاهليلي – دانيال كاردوزو – إيريك ماتوهو – نجابولو بلوم

ريف فروزلر – ويلارد كاتساندي – نكوسينجيفيل نغكوبو

برنارد باركر – سمير نوركوفيتش

تُقام مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويحين موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، يوم السبت 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.