مباشر | تشكيلة الاهلي الاساسية أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

كشف المدرب بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية للمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-7-2021.

وفضل موسيماني إشراك لاعب خط الوسط أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن من جديد بتشكيلة الاهلي الاساسية، رغم جاهزية محمد هاني، بينما سيتواجد على معلول في مركز الظهير الأيسر.

وكالعادة، سيلعب أيمن أشرف وبدر بانون في مركز قلب الدفاع، ويأتي من أمامهم الثنائي عمرو السولية وحمدي في مركز خط الوسط، أما بطل التاسعة محمد مجدي أفشة فسيشغل مركز صانع الألعاب.

وجاءت تشكيلة الاهلي الاساسية امام كايزر تشيفز كالتالي:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق

عمرو السولية – حمدي فتحي

طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف