مشاهير السوشيال ميديا يدعمون الأهلي قبل نهائي إفريقيا المرتقب

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي تقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ويسعى الأهلي لإسعاد جماهيره العريضة في مصر والوطن العربي بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه، والثاني على التوالي.

ودعم عدد من الرياضين والفنانين والجمهور، لاعبي الأهلي قبل انطلاق اللقاء، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتحفيزهم ومساندتهم لتحقيق اللقب.

ونرصد لكم آراء المشاهير عبر السوشيال ميديا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة حذر من خلالها فريق الأهلي.

وقال الحلفاوي في تغريدته: "أتمنى وصول الكلمتين دول للفريق، يتوقع الجميع أن يلعب كايزر بأسلوب دفاعي، هناك احتمال أن يباغت مدربهم الأهلي بهجوم مفاجئ وسريع في الدقائق الأولى، لذالك على دفاعنا أن يكون في قمة اليقظة والجاهزية بمجرد إطلاق الصفارة، وكذلك الخط الهجومي لاستقبال تمريرة طويلة في وجود مساحات وتسجيل هدف مبكر".

المعلق خليل البلوشي

ودعم المعلق الرياضي العُماني الشهير، خليل البلوشي، لاعبي الأهلي، قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقي.

وكتب البلوشي عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلاً: “أنا وكل عربي نقفُ اليوم صفاً واحداً مشجعين للنادي الاهلي المصري في مباراته اليوم بنهائي دوري أبطال افريقيا، أمنياتنا بالتوفيق لهذا النادي الكبير ونتمناها عاشرة بتوقيت الأهلي”.

الإعلامي سيف زاهر

من جانبه، دعم الإعلامي سيف زاهر فريق النادي الأهلي قبل لقاء نهائي إفريقيا.

وكتب زاهر تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "بالتوفيق للنادي الأهلي في نهاءي أفريقيا ويفرح مصر كلها".

الإعلامي إبراهيم فايق

وساند الإعلامي إبراهيم فايق، لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الخصي بموقع "تويتر" قال فيها: " ألعب برجولة وموت على الكورة.. أفريقيا للأبطال وانت الأسطورة".

الإعلامي أحمد شوبير

كما دعم الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، لاعبي الأهلي، في تغريدة عبر تويتر قال فيها: "العاشرة ممكن بإذن الله".

محمود تريزيجيه

كما حرص نجم الأهلي السابق وأستون فيلا الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه، على دعم لاعبي الأهلي.

وكتب تريزيجيه تغريدة عبر تويتر قال فيها: "البطولة في الجزيرة ان شاء الله ربنا معاكم يا رجالة وتفرحونا".

أحمد عادل عبدالمنعم

ودعم أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي السابق والجونة الحالي، لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا.

ونشر عبدالمنعم، عب صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، فيديو لهتافات جماهير الأهلي في إحدى المباريات، حيث علّق قائلاً: "حارب على البطولة بروح الأبطال.. العب برجولة، موت على الكورة.. أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة".