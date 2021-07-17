شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة و إيتو يحضران نهائي إفريقيا بملعب محمد الخامس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صمويل إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميروني، على حضور مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، على حضور نهائي إفريقيا لدعم الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

يتواجد على دكة بدلاء الأهلي قبل مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد هاني وأليو ديانج ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن.

فيما تم استبعاد كل من رامي ربيعة ووالتر بواليا وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ومصطفى شوبير من قائمة نهائي إفريقيا.

وأعلن ستيوارت باكستير، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، التشكيل الرسمي لفريقه الذى سيخوض به مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي فى المباراة التي ستقام فى التاسعة مساء اليوم السبت بملعب "مركب محمد الخامس" العاصمة المغربية الدار البيضاء للموسم 2020 / 2021.

وجاء تشكيل فريق كايزر تشيفز كالتالي: دانييل أكبي في حراسة المرمى وراماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو في الدفاع، وريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني في الوسط، وبيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو في الهجوم.