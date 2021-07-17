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لاعبو الأهلى يجرون عملية الإحماء فى ملعب محمد الخامس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، لحظة نزول اللاعبين لأرضية ملعب محمد الخامس في المغرب، لإجراء عملية الإحماء، قبل مباراة فريقه ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كطقوس من المدرب الجنوب أفريقي قبل خوض النهائي الأفريقي.

دوري ابطال افريقيا
 
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لاعبى الاهلى يجرون عملية الإحماء
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لاعبى الاهلى يجرون عملية الإحماء

وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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لاعبى الاهلى يجرون عملية الإحماء
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لاعبى الاهلى يجرون عملية الإحماء

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

ويخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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