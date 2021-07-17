شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الهزيمة من سيمبا كان درسا قاسيا لموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وائل جمعة، مدافع الأهلي التاريخي، أن هزيمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات كانت درسا قاسيا لموسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع الفريقين، اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا، بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية: "مباراة سيمبا كانت درسا قاسيا لموسيمانى، بعدها تطور أداء الفريق؛ لأن موسيمانى عرف من خلالها قيمة الأهلي، وأنه لا يجب اللعب بهذا التحفظ الدفاعي".

وتابع الصخرة: "مباراة سيمبا كانت مفصلية في مشوار الأهلى هذا الموسم بدورى الأبطال، اللاعبون أيضا اكتسبوا بعدها حافزا كبيرا، وتطور مستواهم، والأهلي تحسن فرديا وجماعيا بعد مباراة سيمبا في المجموعات".

نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

ويعتمد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وثلاثي الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

فيما يخوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب المخضرم ستيوارت باكستر، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دانييل أكبي، الدفاع: راماهلوي مافهليلي، إريك ماتوهو، دانييل كاردوزو، وفي الوسط: ريف فروسلر، نجابولو بلوم، ويليارد كاتساندي، هابي ماشياني، وثلاثي الهجوم: بيرنارد باركر، سمير نوركوفيتش، نجكوبو.

تاريخيا، التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق «كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.