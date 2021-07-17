شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لاستديو القاضية × الأهلي: العاشرة ستضع موسيمانى فى بداية طريق جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى سيكون على أعتاب دخول التاريخ حال التتويج بالبطولة اليوم على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. وقال جدو في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "موسيمانى مدرب جيد، وأمامه الكثير للوصول إلى ما وصل إليه البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للفريق، ولكن فى حال التتويج بلقب الليلة سيكون فى بداية الطريق للوصول إلى مكانة قريبة من البرتغالي أسطورة تدريب القلعة الحمراء."

البداية الحقيقية فى ظهور اسم جدو عندما ضمه حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، إلى قائمة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 وأثبت جدو موهبته بتسجيل هدف فى كل مباراة يشارك بها كبديل، توهج جدو مع مهاجم منتخب مصر بصورة لم يسبق لها مثيل قبل 8 سنوات، عندما قاد الفراعنة للتتويج بلقبه الأفريقى السابع بأنجولا 2010 بتسجيله 5 أهداف فى شباك نيجيريا وموزمبيق فى الدور الأول، والكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، ثم غنانا فى المباراة النهائية خلال 168 دقيقة فقط شارك فيها مع منتخب الساجدين بقيادة مدربه الكبير حسن شحاتة، وأنهى البطولة فى صدارة الهدافين متفوقًا على نجوم كبار ينشطون فى أكبر الأندية الأوروبية، حقق جدو عدة بطولات مع الأهلى من ضمنها لقب الدورى المصرى 3 مرات، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، ودورى أبطال أفريقيا.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.