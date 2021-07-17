شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كايزر تشيفز أضعف فرق دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة، مدافع الأهلى التاريخى، على مستوى كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب، ويسعى الأهلى للتتويج باللقب العاشر فى تاريخه أفريقياً بينما يلعب كايزر تشيفز النهائى الأول له فى المسابقة.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تليفزيونية، إن كايزر تشيفز كان أضعف فرق دور الثمانية من دورى الأبطال هذا الموسم، موضحا أن الفريق لم يستحق الوصول للمباراة النهائية قياسا على ما قدمه.

وأضاف "الصخرة"، أن الفريق الجنوب أفريقى يلعب كرة دفاعية ولا يميل للمجازفة، موضحا أن الأهلى عليه أن يلعب بواقعية ليتجاوز هذا الفريق المغمور أفريقيا.

وأوضح نجم الأهلى السابق أن الضغوط على الأهلى أكبر بكثير من كايز تشيفز، قياساً على عاملى التاريخى والخبرة، موضحا أن الفريق الجنوب أفريقى ليس لديه ما يخسره.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 9 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادى القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

ويعتمد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعى الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول، وفى الوسط: حمدى فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، وثلاثى الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

فيما يخوض كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بقيادة المدرب المخضرم ستيوارت باكستر، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دانييل أكبي، الدفاع: راماهلوى مافهليلي، إريك ماتوهو، دانييل كاردوزو، وفى الوسط: ريف فروسلر، نجابولو بلوم، ويليارد كاتساندي، هابى ماشياني، وثلاثى الهجوم: بيرنارد باركر، سمير نوركوفيتش، نجكوبو.

تاريخيًا، التقى الأهلى بـ10 فرق فى نهائى دورى الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهى فرق « كوتوكو الغانى «مرتين»ــ الهلال السودانى - صن داونز الجنوب إفريقى ــ النجم الساحلى التونسى «مرتين»ــ الصفاقسى التونسى ــ القطن الكاميرونى ــ الترجى التونسى «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى ــ الوداد المغربى ــ الزمالك مصر.

تمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذى حققه على حساب الزمالك فى النسخة الماضية، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلى فى تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.