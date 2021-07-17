شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدلاء الأهلي أمام كايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد على دكة بدلاء الأهلي قبل مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا كل من، علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد هاني وأليو ديانج ومحمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن.

أما المستبعدون من المباراة فهم كل من، رامي ربيعة ووالتر بواليا وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ومصطفى شوبير.

وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.