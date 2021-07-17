الامارات | إلزام الفريق الأولمبي الكوري الجنوبي بإزالة لافتات مثيرة للجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الفريق الأولمبي الكوري الجنوبي بإزالة لافتات مثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الفريق الكوري الجنوبي الأولمبي بإزالة اللافتات الموضوعة في القرية الأولمبية التي تشير إلى الحرب التي حدثت في القرن السادس عشر مع اليابان.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية :" إن القرية منطقة محمية". وأضاف أنه لا يسمح بالشعارات السياسية في قرية الرياضيين. وأكدت اللجنة الأولمبية بكوريا الجنوبية الواقعة. وينظر للافتات على أنها استفزازية في اليابان. في الوقت نفسه، لن يسمح لليابان بعرض علم "شروق الشمس والـ16 شعاعا" في الساحات الأولمبية. حيث ترى عدة دول آسيوية أن هذا العلم هو علامة على الماضي العسكري لليابان ومرفوض .

وكانت دولتا كوريا الجنوبية واليابان في تنافس دائم لعدة قرون ودخلتا في حروب عدة مرات. ومؤخرا، هدأت العلاقات إلى حد كبير. ولم يتضح بعد ما إذا كان مون جاي إن رئيس حكومة كوريا الجنوبية سيسافر إلى طوكيو لحضور الحفل الافتتاحي يوم الجمعة المقبل ويلتقي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا.

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