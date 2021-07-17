طاهر والشحات وشريف في الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع "تويتر" تشكيل الأهلي الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

ويدخل الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.