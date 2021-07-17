رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. «فيفا» يدرس إجراء تغييرات ثورية في قواعد كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجرء تغييرات ثورية في قواعد كرة القدم .
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن "فيفا" يفكر في إجراء 4 تعديلات على قوانين الكرة المتعارف عليها ليخلق ثورة في قواعد اللعبة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التعديلات الأربعة التي يدرسها "فيفا" هي:
1- تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، ليتكون كل شوط من 30 دقيقة فقط بدلاً من 45 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف توقيت المباراة عند كل توقف.
2- إجراء عدد تبديلات غير محدود خلال المباراة دون حد أقصى.
3- السماح بتنفيذ رمية التماس بالقدم.
4- معاقبة اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، باستبعاده من المباراة لمدة 5 دقائق، قبل أن يعود للملعب مجدداً.