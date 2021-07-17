رمية التماس بالقدم والشوط 30 دقيقة.. «فيفا» يدرس إجراء تغييرات ثورية في قواعد كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجرء تغييرات ثورية في قواعد كرة القدم .

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن "فيفا" يفكر في إجراء 4 تعديلات على قوانين الكرة المتعارف عليها ليخلق ثورة في قواعد اللعبة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التعديلات الأربعة التي يدرسها "فيفا" هي:

1- تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، ليتكون كل شوط من 30 دقيقة فقط بدلاً من 45 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف توقيت المباراة عند كل توقف.

2- إجراء عدد تبديلات غير محدود خلال المباراة دون حد أقصى.

3- السماح بتنفيذ رمية التماس بالقدم.

4- معاقبة اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء، باستبعاده من المباراة لمدة 5 دقائق، قبل أن يعود للملعب مجدداً.