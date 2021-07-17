شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يدعم الأهلي أمام كايزر تشيفز من ملعب مباراة النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف إبراهيم، سفير مصر فى المغرب، على التواجد فى مدرجات استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لحضور مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

ويخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.