مران الزمالك.. جنش يشارك فى التدريبات الجماعية وانتظام الجزيري والمثلوثي

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادى الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للفريق.

وجاءت الجلسة من أجل التنسيق فى بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول فى معسكر مغلق الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق. وخضع جنش لتدريبات منفردة أمس فى صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

كما انتظم التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب نادى الترسانة.

وكان الجزيرى والمثلوثى قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق.