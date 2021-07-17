شكرا لقرائتكم خبر عن بانون وديانج وشريف الأكثر مشاركة مع الأهلى فى أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي لزيادة رصيده من الألقاب القارية لـ23 حيث يملك حالياً 22 لقباً قارياً ويفصله عن صدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية 4 ألقاب والتى يعتليها ريال مدريد الإسبانى برصيد 26 لقبا قاريا.

الأكثر مشاركة

وشارك 27 لاعبا فى وصول الأهلى إلى نهائي أفريقيا، تصدر الثلاثى بدر بانون واليو ديانج ومحمد شريف قائمة الأكثر مشاركة في 12 مباراة بالعلامة الكاملة، إلا أن محمد شريف لعب 9 مباريات أساسيا وثلاث مباريات بديلا .

​الوصافة

وجاء محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة فى الوصافة بـ11 مباراة، حيث لعب الشناوي الـ11 مباراة أساسيا، بينما شارك أفشة في 8 مباريات أساسيا وثلاث بديلا .

​المركز الثالث

ولعب طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف وعمرو السولية 10 مباريات، حيث لعب السولية 9 مباريات أساسيا ومباراة واحدة كبديل وشارك أيمن أشرف 8 مرات أساسيا ومرتين كبديل ولعب طاهر محمد طاهر 5 مباريات أساسيا و5 مباريات كبديل .

باقى القائمة

وشارك كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي في 9 مباريات ولعب ياسر 7 مباريات أساسيا ومباراتين كبديل بينما شارك أجايي في 6 مباريات أساسيا وثلاث مباريات كبديل.

بينما خاض حسين الشحات 8 مباريات، وشارك في 7 مباريات كل من أكرم توفيق ومحمد هاني ووالتر بواليا، بينما شارك حمدي فتحي في 6 مباريات، وجاء كل من أحمد رمضان " بيكهام " ومحمود وحيد ومحمود كهربا وصلاح محسن ومروان محسن ورامي ربيعة بـ5 مباريات.

وشارك وليد سليمان في 4 مباريات، بينما خاض على معلول 3 مباريات، وشارك كل من أحمد ياسر ريان وسعد سمير في مباراتين، وأخيرا شارك كل من علي لطفي وجيرالدو في مباراة واحدة.