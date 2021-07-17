شادي محمد: احترام المنافس مفتاح فوز الأهلي على كايزر تشيفز بنهائي أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد، نجم النادى الأهلى السابق، أن احترام الفريق المنافس أهم عامل لتحقيق الفوز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقال شادى محمد فى تصريحات عبر برنامج "فى السادسة" على قناة الأهلي، احترام المنافس هو مفتاح الفوز على كايزر تشيفز، بالتأكيد الأهلى فنياً أعلى ولكن احترام منافسك حتى لو تعلم أنه أقل منك، وأن تلعب حتى آخر دقيقة هو مفتاح الفوز اليوم".

وأضاف شادى، "تعادلنا مع الصفاقسى على ملعبنا 1/1، وكانت نتيجة صعبة جداً، ولكن بالإصرار والعزيمة ومعرفتنا بقيمة وجماهير الأهلي، كان السبب فى تتويجنا بالبطولة فى تونس".

واختتم نجم الأهلى السابق، "أهم نقطة أن المدير الفنى يخلق حافزاً للاعبين لإسعاد ملايين الأهلاوية، يجب أن يكون اللاعبون فى أعلى تركيز لهم ويستغلوا الفرص".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويأمل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة الأهلى للفوز باللقب الأفريقى للموسم الثانى على التوالى والعاشرة فى تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقى مع النادى الأهلى فى أقل من موسم.