شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم الأهلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة على دعم النادي الأهلى، فى مباراته المهمة والحاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، التى تجمعهما بعد قليل على ملعب محمد السادس بالمغرب.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر إنستجرام صورة للاعبي الأهلى، وكتبت، "نتمنى حظا موفقا للأهلي فى الدفاع عن لقب دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز فى الدار البيضاء مساء اليوم".

وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وبهذا التشكيل يلعب الأهلي بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 ويتواجد اليو ديانج على دكة الاحتياطي.

ويخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.