شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم دجلة ينجو من الموت على طريق السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد شريف، مهاجم دجلة الصاعد، لحادث مروع على طريق السويس خلال عودته من منزله إلى القاهرة، للمشاركة فى تدريبات الفريق الدجلاوي الذى يستعد لمواجهة الأهلى فى الثاني من أغسطس المقبل.

ونجا المهاجم الشاب من الموت بأعجوبة بعدما أنقذته العناية الإلهية من فاجعة حوادث السير، وأصيب ببعض الإصابات الطفيفة.

وحرص الجهاز الفني والإداري لدجلة ولاعبو الفريق على الاطمئنان على اللاعب، وأجرى محمد عبد المنصف اتصالا بشريف للوقوف على حالته الصحية بعد الحادث، وأكد اللاعب سلامته تماما ومن المقرر أن يعود للتدريب قريبا.

أحمد شريف من مواليد 2003 ويمثل ركيزة أساسية في فريق وادي دجلة هذا الموسم، ولعب معظم مباريات الفريق بالدوري وقدم مستويات كبيرة مع الغزلان.

في سياق متصل، يفكر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة في إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلى بأسبوع واحد، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويدرس عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق الدجلاوي الدخول في معسكر مغلق من يوم 25 يوليو الجاري، وحتى مباراة الأهلى المقرر لها الثاني من أغسطس المقبل، كأحد الخيارات المطروحة استعدادا لمواجهة المارد الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض أربعة مباريات ودية في فترة التوقف كان أولها الأربعاء الماضى أمام طلائع الجيش وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهجف لكل فريق، وثان الوديات ستكون أمام أسوان الأحد المقبل ثم مواجهة الجونى يوم 24 يوليو الجاري ومباراة أخرى يوم 25 من هذا الشهر لم يتحدد طرفها الآخر حتى الآن.