شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح لاعبى الأهلى بالاتزان دفاعيا وعدم الإفراط هجوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أحمد بلال نجم الأهلى السابق موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر بالتركيز الجيد والاتزان فى الجانب الدفاعى بمواجهة كايزر تشيفز فى المواجهة المحدد لها التاسعة مساءً بالمغرب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وشدد بلال، فى تصريح لليوم السابع، على ضرورة استغلال لاعبى الأهلى للفرص من بداية اللقاء لتسجيل هدف، مع عدم الإفراط فى النواحى الهجومية.

ويتولى إدارة مباراة الأهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندى باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوى ولى أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد فى غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

ويطمح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى أن يكون ثانى المدربين الأجانب فى تاريخ القلعة الحمراء، الذى يقود الفريق لحصد دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، كما أنه يبحث عن إنجاز فردى لكونه سيحقق اللقب للمرة الثالثة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلى الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي