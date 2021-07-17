شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لا يوجد منافس ضعيف فى الأولمبياد.. وقادرون على إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن الأمل فى البعثة المصرية الموجودة حالياً فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد كبير جداً، خاصة بعد فترة الإعداد الكبيرة التى امتدت على مدار 4 سنوات ماضية لتجهيز أبطال مصر للمشاركة فى هذا الحدث العالمي.

وقال حطب، فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2021" على قناة أون تايم سبورت 3، "لدينا أمل كبير فى الوفد المصرى الموجود فى طوكيو حالياً، ونعد جزءاً منه لأولمبياد باريس المقبلة، وجزءاً آخر لأولمبياد لوس أنجلوس، ونخطط على المدى القريب والبعيد، وضعنا خطة طموحة على مدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق مع وزارة الرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية، أثناء الإعداد كانت هناك بطولات عالمية لا يقل مستواها الفنى عن الأولمبياد ولاعبونا واجهوا لاعبين أقوياء، ونتمنى أن نحصد الميداليات لنسعد الشعب المصرى.

وعن مجموعة منتخب مصر لكرة القدم قال هشام حطب، مصر وضعت فى مجموعة قوية بين بطل أوروبا وبطل العالم وبطل قارة كاملة مثل أستراليا، ولكن كل المجموعات قوية، الأولمبياد لا يوجد فيها منافس ضعيف، ولكن مصر بالعقيدة والإرادة تكسب كل شىء، المدرب جيد وإن كانت فترة الإعداد غير كافية ولسنا أقل من المنتخبات الأخرى، ودعمنا بلاعبين كبار مميزين، وشوقى غريب يفهم فريقه جيداً.

من جهته أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية مسحة رباعى الفريق المنضمين إلى المنتخب الأولمبى وهم "محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر"، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأجرى رباعى الأهلى «الأولمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق فى الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.