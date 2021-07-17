شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لـ القاضية × الأهلي: العاشرة حمراء بسبب التشابه بين الجيل الحالي والذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الجيل الحالي للشياطين الحمر يتشابه كثيرًا مع آخر الأجيال الذهبية التى مرت على النادي فى العديد من النقاط، وقال جدو فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "إن شاء الله العاشرة أهلاوية وسيكون اللاعبون قادرين على تكرار الجيل الذهبي الأخير الذى نجح فى التتويج بالبطولة مرتين متتاليتين فى 2005 و2006 ومرة أخرى فى 2012 و2013."

وأضاف جدو، "التركيز وعدم الاستهانة بالخصم دائما أهم سمات لاعبي الأهلي وأعتقد أن الجيل الحالى يحافظ على هذا التقليد وهى أهم السمات التى يتشابه فيها لاعبو الأهلي حاليًا مع الجيل السابق، وهو ما يدعو للثقة قبل مباراة الليلة."

البداية الحقيقية فى ظهور اسم جدو عندما ضمه حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، إلى قائمة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 وأثبت جدو موهبته بتسجيل هدف فى كل مباراة يشارك بها كبديل، توهج جدو مع مهاجم منتخب مصر بصورة لم يسبق لها مثيل قبل 8 سنوات، عندما قاد الفراعنة للتتويج بلقبه الأفريقى السابع بأنجولا 2010 بتسجيله 5 أهداف فى شباك نيجيريا وموزمبيق فى الدور الأول، والكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، ثم غنانا فى المباراة النهائية خلال 168 دقيقة فقط شارك فيها مع منتخب الساجدين بقيادة مدربه الكبير حسن شحاتة، وأنهى البطولة فى صدارة الهدافين متفوقًا على نجوم كبار ينشطون فى أكبر الأندية الأوروبية، حقق جدو عدة بطولات مع الأهلى من ضمنها لقب الدورى المصرى 3 مرات، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، ودورى أبطال أفريقيا.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.