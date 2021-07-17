شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء أهلي الجزيرة يستعدون لمتابعة نهائي أفريقيا بمقر النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر صوراً من الحضور الجماهيري لأعضاء النادي الأهلي بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، حيث تجمع الأعضاء داخل النادى لمتابعة نهائي أفريقيا والذى يجمع الأهلي وفريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساءً على ملعب محمد الخامس بالمغرب.



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أهلي الجزيرة (2)



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وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وبهذا التشكيل يلعب الأهلي بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 ويتواجد اليو ديانج على دكة الاحتياطي.

ويخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- يلعب الأهلي نهائي النسخة الحالية من البطولة للمرة الرابعة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

- سجل الأهلي مشاركته الأولى في نسخة عام 1976 ونجح في حصد اللقب الأول في مسيرته القارية في نسخة عام1982.

- نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

- التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.