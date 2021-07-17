شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان صلاح عبد الله يدعم الأهلى قبل نهائى أفريقيا: "مستنى العاشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان صلاح عبد الله، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك، على دعم الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكتب عبد الله غبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "لأن قلبي بياضُه عَشره على عَشره بقول للأهلي من قلبي مستني العاشرة، مصراوي قبل ما أكون زملكاوى، وبيني وبينكُم عِزوه… وأهل… وعِشرة".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

والمفارقة أن الأهلي رد اعتباره تحت قيادة موسيماني مع ثلاثة فرق وهي الوداد الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2017 والترجي الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2018 والزمالك الذي فاز عليه في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

والمباريات الحاسمة التي قاد فيها موسيماني الأهلي وحقق نتائج قوية هي الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية ومباراة الزمالك بنهائي النسخة الماضبة، والزمالك ذهابا وعودة في الدوري والدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وعودة بربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا والترجى التونسى ذهاب وعودة بنصف النهائى الافريقى.