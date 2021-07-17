شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لاستوديو القاضية × الأهلي: صلاح محسن خليفتى وأتمنى يسجل فى كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن صلاح محسن مهاجم الشياطين الحمر يمتلك مقومات كبيرة، ونجح الفترة الماضية أن يكون بديلا حاسما ومميزا، بعدما سجل في الزمالك والمقاولون أهدافًا حاسمة فى سباق الحفاظ على لقب الدوري المحلي.

وقال جدو فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "أتمنى التوفيق لصلاح محسن وأن يسجل اليوم هدفًا حاسمًا أمام كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وعن سؤاله عن التشابه بينهما وإمكانية أن يكون صلاح خليفة جدو هداف الأهلي السابق قال، "أعتبره خليفتى، وأتمنى له التوفيق والتألق دائمًا.

البداية الحقيقية فى ظهور اسم جدو عندما ضمه حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، إلى قائمة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 وأثبت جدو موهبته بتسجيل هدف فى كل مباراة يشارك بها كبديل، توهج جدو مع مهاجم منتخب مصر بصورة لم يسبق لها مثيل قبل 8 سنوات، عندما قاد الفراعنة للتتويج بلقبه الأفريقى السابع بأنجولا 2010 بتسجيله 5 أهداف فى شباك نيجيريا وموزمبيق فى الدور الأول، والكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، ثم غنانا فى المباراة النهائية خلال 168 دقيقة فقط شارك فيها مع منتخب الساجدين بقيادة مدربه الكبير حسن شحاتة، وأنهى البطولة فى صدارة الهدافين متفوقًا على نجوم كبار ينشطون فى أكبر الأندية الأوروبية، حقق جدو عدة بطولات مع الأهلى من ضمنها لقب الدورى المصرى 3 مرات، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، ودورى أبطال أفريقيا.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.