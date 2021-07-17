شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لاستوديو القاضية × الأهلي: بواليا يفتقد الثقة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر يفتقد الثقة داخل القلعة الحمراء. وقال جدو فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزملين محمد عراقي وأحمد عصام، إن هذا الأمر مر به اللاعب خلال تواجده فى نادى الجونة أيضاً، حيث لم يشاراك بصفة أساسية، ولكن بعد ذلك تمكن من التسجيل والظهور بشكل جيد مع الفريق الساحلى.

وأضاف محمد ناجى جدو، أن المغربى بدر بانون مدافع فريق الأهلى قام بالتوزان داخل خط دفاع الفريق الأحمر منذ انضمامه من فريق الرجاء المغربى وأفضل اللعب أمامه .

وأشار جدو إلى أن الأهلى قادر على حصد النجمة العاشرة اليوم وتخطى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

البداية الحقيقية فى ظهور اسم جدو عندما ضمه حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، إلى قائمة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 وأثبت جدو موهبته بتسجيل هدف فى كل مباراة يشارك بها كبديل، توهج جدو مع مهاجم منتخب مصر بصورة لم يسبق لها مثيل قبل 8 سنوات، عندما قاد الفراعنة للتتويج بلقبه الأفريقى السابع بأنجولا 2010 بتسجيله 5 أهداف فى شباك نيجيريا وموزمبيق فى الدور الأول، والكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، ثم غنانا فى المباراة النهائية خلال 168 دقيقة فقط شارك فيها مع منتخب الساجدين بقيادة مدربه الكبير حسن شحاتة، وأنهى البطولة فى صدارة الهدافين متفوقًا على نجوم كبار ينشطون فى أكبر الأندية الأوروبية، حقق جدو عدة بطولات مع الأهلى من ضمنها لقب الدورى المصرى 3 مرات، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، ودورى أبطال أفريقيا.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.