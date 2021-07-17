شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يضع التشكيل المناسب للأهلي من أجل حصد العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن التقليل من فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، والذي يواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمر غير منطقي.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج "في السادسة" على قناة الأهلي: الكثيرون قللوا من فريق كايزر تشيفز، ولكن في رأي أنه فريق قوي جداً، ويعتمد على ثلاثي هجومي مميز جداً، وأحرزوا أهداف من العرضيات ومن التسديد أيضاً، وأتمنى أن يكون لاعبو الأهلي مستعدون بشكل قوي، وموسيماني لديه خبرة كبيرة بفرق جنوب أفريقيا، وقادرون على حسم اللقاء.

أضاف: أعتقد أن موسيماني سيلعب بطريقة 4/3/3، محمد الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، السولية وديانج وحمدي فتحي، قفشة، و طاهر ومحمد شريف,

واصل: حمدي فتحي من أهم اللاعبين لأنه يقوم بدور دفاعي مهم، لكن إذا لعب بالطريقة الحالية 4/2/3/1 أفضل أن يكون ديانج وحمدي فتحي معاً في وسط الملعب، ويلعب الشحات في الطرف الأيمن.

واختتم: أعتقد أن محمد شريف أو قفشة سيكونا مرشحين لحصد لقب أفضل لاعب في هذه النسخة، وأخر هدفين لمحمد شريف بعد مباراة المقاصة، أعتقد أنه رفع من مكانته بشكل كبير، وأرى أن أكرم توفيق في الفترة القادمة سيكون ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر أيضاً بعد الأداء الذي قدمه.