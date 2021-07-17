شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: علي معلول واحد من أفضل لاعبي الأهلي في تاريخه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، مدرب منتخبنا الوطني ونجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن التونسي علي معلول يعد واحدًا من أفضل لاعبي الفريق الأحمر على مدار تاريخه، مؤكدا أن بصمات معلول واضحة ومساهماته في انتصارات وبطولات الأهلي كبيرة.

وقال سيد معوض، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365" مع الزميل محمد عراقي: "غياب علي معلول عن الأهلي يؤثر بالسلب على الفريق، لكونه لاعبًا يصنع الفارق بشكل كبير.. تألق الأجنحة يرفع من مستوى علي معلول، لكونه يعتمد بشكل كبير على الجناح الذي يلعب أمامه في المرور من الخصم وإرسال العرضيات المتقنة".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة، مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية، بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتُوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).