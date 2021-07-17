موسيماني يلقى المحاضرة الأخيرة على لاعبى الأهلي قبل النهائي الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من المحاضرة الختامية للاعبين فى فندق الإقامة بالدار البيضاء، قبل التحرك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وعقد موسيماني محاضرة مهمة مع لاعبي الأهلي، تحدث خلالها عن عدة أمور، ووجه تعليماته الختامية الخاصة بمباراة كايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتحرك فريق الأهلي بعد قليل من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة كايزر تشيفز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا، حيث تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.