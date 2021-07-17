شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي فى نهائى أفريقيا.. شريف وطاهر والشحات فى الهجوم أمام كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وبهذا التشكيل يلعب الأهلي بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 ويتواجد اليو ديانج على دكة الاحتياطي.

ويخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

- يلعب الأهلي نهائي النسخة الحالية من البطولة للمرة الرابعة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

- سجل الأهلي مشاركته الأولى في نسخة عام 1976 ونجح في حصد اللقب الأول في مسيرته القارية في نسخة عام1982.

- نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

- التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

- يعد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الفريق رقم 11 في قائمة الفرق التي واجهت الأهلي في نهائي البطولة.

- نجح الأهلي في التأهل للنهائي في4 نسخ متتالية للبطولة « 2005- 2006- 2007- 2008 ».

- تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.

- على مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

- يعد محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في المباريات النهائية، في نسخة 82 ، ومحمد مجدي أفشة صاحب آخر الأهداف في النسخة الماضية من البطولة.

- يعتبر محمد أبو تريكة الهداف التاريخي للأهلي في المباريات النهائية برصيد خمسة أهداف، فضلا عن كونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 28 هدفًا.

ـ خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نهائي البطولة.

ــ وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في حصد دوري الأبطال برصيد 6 ألقاب.