شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يدعم الأهلي قبل نهائى أفريقيا: إن شاء الله البطولة فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصرى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، على دعم ناديه السابق الأهلى، في مباراته أمام نادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساءً. وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، "البطولة فى الجزيرة إن شاء الله ربنا معكم يا رجالة وتفرحونا".



تريزيجيه

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

- يلعب الأهلي نهائي النسخة الحالية من البطولة للمرة الرابعة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

- سجل الأهلي مشاركته الأولى في نسخة عام 1976 ونجح في حصد اللقب الأول في مسيرته القارية في نسخة عام1982.

- نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

- التقى الأهلي بـ10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

- يعد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الفريق رقم 11 في قائمة الفرق التي واجهت الأهلي في نهائي البطولة.

- نجح الأهلي في التأهل للنهائي في4 نسخ متتالية للبطولة « 2005- 2006- 2007- 2008 ».

- تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.