شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: إنجاز جيل 2012 يلوح فى الأفق والأهلى اعتاد على بطولة أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب منتخبنا الوطنى ونجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أن إنجاز جيل الأهلى 2012 يلوح فى الأفق بعد نجاحه فى الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا موسمين متتاليين 2012 و 2013.

وقال سيد معوض فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "نجاح الجيل الحالى فى الفوز بالبطولة الثانية على التوالى يعد إنجازا كبيرا يضاف لتاريخهم ويضعهم فى رتبه الأجيال التاريخية للنادي"، موضحا أن الأهلى اعتاد اقتناص بطولة أفريقيا، وأنه فى حال غياب تلك البطولة عن دولاب القلعة الحمراء نشعر كأن هناك أمرا غير طبيعي.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).