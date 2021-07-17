شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب شابات الطائرة من تركيا 1/3 فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من نظيره التركى بنتيجة 1/3 فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ببطولة العالم التى تقام ببلجيكا وهولندا، ليلعب على المركزين الحادى عشر والثانى عشر، وتوجه منتخب مصر أمس من بلجيكا إلى هولندا استعدادا لمواجهة تركيا فى استكمال مشوار تحديد المراكز.

وخسرمنتخب شابات الكرة الطائرة من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 0/3 الأربعاء الماضى، فى ثانى مواجهات تحديد المراكز .

ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل الماضية قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 2/3 السبت.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى