شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد 3 أهداف من صناعة "المجرى" أمام كوتوكو الغاني بنهائي نسخة 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الحساب الرسمي للنادى الأهلى الضور على رقم مميز لنجمه السابق مصطفى عبده بعدما تمكن من صناعة 3 أهداف في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982 أمام كوتوكو الغاني.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على "تويتر" صورة لمصطفى عبده معلقا عليها: "رقم مثير للاعبنا السابق مصطفى عبده عندما قام بصناعة 3 أهداف في نهائي نسخة 1982 أمام كوتوكو الغاني".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

والمفارقة أن الأهلي رد اعتباره تحت قيادة موسيماني مع ثلاثة فرق وهي الوداد الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2017 والترجي الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2018 والزمالك الذي فاز عليه في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

والمباريات الحاسمة التي قاد فيها موسيماني الأهلي وحقق نتائج قوية هي الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية ومباراة الزمالك بنهائي النسخة الماضبة، والزمالك ذهابا وعودة في الدوري والدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وعودة بربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا والترجى التونسى ذهاب وعودة بنصف النهائى الافريقى.