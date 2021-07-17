شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يشارك فى مران الزمالك.. وعبد الله جمعة يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعدما كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في التقسيمة الفنية كرأس حربة، فى فريق ضم كلا من: أحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومروان حمدي.

وواصل عبد الله جمعة خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، حيث يعاني جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق شارك في التدريبات الجماعية، تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، وخضع جنش لتدريبات منفردة أمس فى صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

كما انتظم التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق فى التدريبات، وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس، الجمعة، بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويخوض الزمالك تدريباته بملعب الترسانة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.