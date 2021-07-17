فتحي أساسيًا وعودة طاهر.. تعرف على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كايزر تشيفز في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي مشاركة حمدي فتحي في وسط الملعب ليكون بجوار عمرو السولية، في المقابل عاد طاهر محمد طاهر من جديد للمشاركة أساسيًا بعدما لعب جونيور أجايي المباراة السابقة ضد مصر المقاصة بعد إصابة طاهر.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وكان الأهلي صعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 14 وللمرة الثانية تواليًا بعد الفوز بلقب النسخة الماضية، حيث جاء التأهل هذه المرة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل كايزر تشيفز يعتبر للمرة الأولى في تاريخ بطل جنوب أفريقيا، حيث جاء الصعود بإقصاء الوداد البيضاوي بالفوز بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين أيضًا.