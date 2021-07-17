مران الزمالك.. عبدالله جمعة يواصل التأهيل..وانتظام الثنائي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أدى لاعبو فريق الزمالك، مساء اليوم السبت، تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية ، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بعدما كان يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وانتظم التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك في تدريبات الفريق، حيث كانا قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

وفي سياق متصل، شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك في التدريبات الجماعية، حيث لتدريبات منفردة أمس في صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبون خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الترسانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.