مران المنتخب الأوليمبي.. غريب يتابع ودية إسبانيا.. ورسالة جماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خاض المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، مرانه الأول عقب الوصول إلى طوكيو في إطار الاستعدادات للمباراة الأولى ضد المنتخب الإسباني في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي خضع لمسحة طبية من أجل التأكد من سلامة جميع أفراد البعثة من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وحرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على متابعة ودية مباراة إسبانيا واليابان والتي جاءت نتيجتها بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأكد شوقي غريب، الأمور تجري وفق المخطط لها من قبل، مشددًا أن الجميع تعاهد على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج مشرفة خلال هذا الحدث العالمي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في الأولمبياد بمواجهة المنتخب الإسباني صباح الخميس المقبل، في مجموعة تضم أيضًا كل من منتخبي الأرجنتين وأستراليا.