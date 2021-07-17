مُحدث | جميع صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021

نرصد لكم في هذا الملف المُحدث جميع صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021، والذي سيتضمن تفاصيل كل صفقة، وقائمة خاصة باسماء اللاعبين الراحلين عن ملعب طيران الاتحاد.

يُشرف على سوق انتقالات بطل الثنائية المحلية الدوري الانجليزي وكأس الرابطة، المدير الفني الاسباني بيب جوارديولا، والمستمر في تدريب الفريق السماوي للعام الخامس على التوالي، منذ توليه المسؤولية عام 2016 خلفًا للتشيلي مانويل بيلجريني.

يستعد جوارديولا لانفاق المزيد من الأموال بهدف تحسين الحدة الهجومية لفريقه خلال موسم 2022/2021، بعدما تسبب ضعفها الواضح في ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وبدأ النادي تحضيراته الأكيدة لضخ دماء جديدة في الهجوم حين قرر تسريح المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، برفض تمديد تعاقده الذي انتهى هذا الصيف، ليرحل إلى برشلونة في صفقة مجانية.

وتتساءل وسائل الإعلام والنقاد الرياضيين في إنجلترا هذه الأيام، عما إذا كان مان سيتي بقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومدير التعاقدات تشيكي بيجريستين، سيقومون بتلبية طلبات جوارديولا، وتكرار نفس ما فعلوه في الصيف الماضي عندما أنفقوا ميزانية ضخمة للغاية على تطوير خط الدفاع فقط.

ووصل حجم انفاق مانشستر سيتي في الصيف الماضي لنحو 188 مليون يورو، رغم الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت كرة القدم بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذهب نصف المبلغ المذكور لتدعيم خط الدفاع بالبرتغالي روبن دياز من بنفيكا بحوالي 68 مليون يورو، قبل ضم الهولندي ناثان أكي من بورنموث بمبلغ 48 مليون يورو.

وأُنفق النصف الآخر من إجمالي المبلغ لشراء جملة من اللاعبين صغار السن مثل فيران توريس من فالنسيا، وبابلو مورينو من يوفنتوس، وفيليب ستيفانوفيتش من بارتيزان، وناهويل بوستوس من تاليريس، ويان كوتو من كوريتيبا، ودييجو روسا من جريميو، وعيسى كابوري من ميشلين، وجميعهم رفض جوارديولا استخدامهم، باستثناء الجناح الاسباني فيران توريس الذي كان جزءًا لا يتجزأ من رحلة الفريق للفوز بلقب البريميرليج.

ويُتداول حاليًا في الصحف الإنجليزية وجود اتصالات قوية من جانب جوارديولا مع أكثر من مهاجم جديد لتعزيز التشكيلة قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021، من بينهم هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين وهداف دورتموند ولاعب ناشيء السيتي السابق إيرلينج هالاند، بالاضافة إلى رغبة بيب في التعاقد مع صانع ألعاب أستون فيلا جاك جريليش، ما يعني أن السيتي قادم نحو إنفاق 150 مليون يورو على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن السيتي قبل تحركه نحو مفاوضة توتنهام وأستون فيلا من أجل كين وجريليش، ركز أولاً على تمديد عقد لاعب الوسط البرازيلي المخضرم «فيرناندينيو» قبل انتهاءه هذا الصيف، خاصةً وأن اسمه أُقترح على إدارة برشلونة بعد تفضيل جورجينيو فينالدوم الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ما هي صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي 2021؟

أجرى مانشستر سيتي 3 صفقات قبل افتتاح الميركاتو الصيفي 2021 جميعها من قارة أمريكا اللاتينية، حيث اتفق مع نادي آليانز ليما البيروفي لضم الظهير الأيمن الشاب كلويفرت أجويلار دياز بعقد قصير ينتهي في ديسمبر 2023.

ولتجنب التعرض لمشكلة مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن اللاعبين القُصر، قررت إدارة مانشستر سيتي إعارة كلويفرت أجويلار دياز، صاحب الـ 18 عامًا، إلى نادي لوميل البلجيكي حتى نهاية موسم 2022/2021.

وأنفق مانشستر سيتي مبلغ 2.5 مليون يورو فقط لضم كلويفرت أجويلار من آليانز ليما بفضل المستوى الذي ظهر به مع منتخب شباب بيرو تحت 21 عامًا في عام 2019.

وانضم الجناح الارجنتيني اليافع داريو آريل سارمينتو من نادي إستوديانتس دي لابلاتا إلى صفوف مان سيتي نظير خمسة ملايين يورو، وهو لاعب قادر على اللعب بكلتا القدمين، وشارك بصفة أساسية في عدد لا بأس به من المباريات منذ تصعيده للفريق الأول لإستوديانتس عام 2019، وكان عمره آنذاك 16 عامًا.

أما الصفقة اللاتينية الثالثة فكانت من نصيب الجناح البرازيلي كايكي دا سيلفا شاجاس، الذي خاض 17 مباراة خلال عام 2021 مع فلومينينسي، من بينهم 6 مباريات ببطولة كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالهم هدفًا أمام جونيور الكولومبي بالجولة الثالثة.

ويُجيد كايكي دا سيلفا على الرواق الأيمن الهجومي أكثر من الجهة اليسرى، ودفع مانشستر سيتي لاستقدامه مبلغ 10 ملايين يورو في شهر مارس 2021، على أن ينضم صاحب الـ 18 عامًا لكتيبة جوارديولا بدءًا من يناير 2022.

وبالاضافة للظهير البيروفي والجناحين الارجنتيني والبرازيلي، قد يُبقي جوارديولا على بعض اللاعبين العائدين من الاعارات، وفي مقدمتهم الكولومبي يانخيل هيريرا والبرازيلي يان كوتو، بعد تألقهما في اسبانيا مع غرناطة وجيرونا – على الترتيب -.

التالي جميع صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات 2021

1- كلويفيرت أجويلار، ظهير أيمن بيروفي، قادم من آليانز ليما (2.5 مليون يورو – عقد حتى 2023)

2- داريو سارمينتو، جناح أيسر أرجنتيني، قادم من إستوديانتيس لابلاتا (5 مليون يورو – عقد حتى 2024)

3- كايكي دا سيلفا، جناح أيمن برازيلي، قادم من فلومينينسي (10 مليون يورو – عقد حتى 2024)

4- كو إتاكورا، مدافع ياباني، قادم من جورنيجين (عائد من إعارة – عقد حتى 2022)

5- يانخيل هيريرا، إرتكاز كولومبي، قادم من غرناطة (عائد من إعارة – عقد حتى 2024)

6- ريوتارو ميشينو، جناح أيسر ياباني، قادم من ريو أفي (عائد من إعارة – عقد حتى 2023)

7- آريانيت موريتش، حارس مرمى كوسوفي مونتينجري، قادم من جيرونا (عائد من إعارة – عقد حتى 2024)

8- بابلو مورينو، قلب هجوم اسباني، قادم من جيرونا (عائد من إعارة – عقد حتى 2025)

9- يان كوتو، ظهير أيمن برازيلي برتغالي، قادم من جيرونا (عائد من إعارة – عقد حتى 2025)

10- ناهويل بوستوس، مهاجم ارجنتيني، قادم من جيرونا (عائد من إعارة)

11- دانيل آرزاني، جناح أيسر أسترالي إيراني، قادم من آرهوس الدنماركي (عائد من إعارة)

من هم الراحلون عن مانشستر سيتي في صيف 2021؟

غادر العديد من اللاعبين المتميزين تشكيلة مانشستر سيتي خلال صيف 2021، على رأسهم الظهير الأيسر الإسباني الرائع أنخيلينيو الذي قدم أداءً مذهلاً مع لايبزيج خلال فترة إعارته بالموسمين الماضيين، مع ذلك قرر جوارديولا بيعه نظير 18 مليون يورو للفريق المملوك لشركة مشروب الطاقة الشهير ريد بول لايبزيج.

ويبدو أن هناك إصرار على مواصلة إشراك الظهير الأيسر الأوكراني زينشينكو كأساسي ومن بعده الظهير الفرنسي بنجامين ميندي، فقد فرط جوارديولا كذلك في الظهير الأيسر الإنجليزي جاك هاريسون نظير 12 مليون يورو لنادي ليدز يونايتد.

ورفض جوارديولا تمديد عقد المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو وتركه يرحل بالمجان لصفوف برشلونة، وذلك بسبب تجاوز اللاعب لحاجز الـ 33 عامًا، بالاضافة لفشله في تقديم الإضافة المرجوة للفريق على الصعيد الهجومي خلال العامين الماضيين.

واستغل المدرب الاسباني فرصة انتهاء عقد أجويرو لمواصلة الضغط على إدارة مانشستر سيتي من جهة أخرى لضم مهاجم فذ مثل هاري كين من توتنهام أو إيرلينج هالاند من دورتموند.

من جهة أخرى، أخفق النادي في إقناع المدافع الدولي الاسباني الشاب إيريك جارسيا بتمديد العقد، حيث رفض اللاعب البقاء في ظل الثلاثي جون ستونز وإيميريك لابورت وروبن دياز، لتفضيله العودة بالمجان إلى فريق طفولته برشلونة الذي يحتاج لمدافعين جدد بعد تقدم بيكيه في السن وكثرة هفوات لينجليه وآراوخو.

وأمر جوارديولا إدارة السيتي بترك 10 لاعبين هذا الصيف يخرجون بنظام الإعارة، على رأسهم المدافع الكولومبي مارلوس مورينو إلى نادي كورتريجك البلجيكي، وحارس المرمى الآيرلندي جافين بازونو إلى بورتسموث، وقلب الدفاع الإنجليزي اليافع كالوم دويل إلى سندرلاند.

الراحلون عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات 2021:

1- أنخيلينيو، ظهير أيسر اسباني، رحل إلى لايبزيج (18 مليون يورو – عقد حتى 2025)

2- جاك هاريسون، ظهير أيسر إنجليزي، رحل إلى ليدز يونايتد (12 مليون يورو – عقد حتى 2024)

3- مارلوس مورينو، جناح أيمن كولومبي، رحل إلى كورتريجك البلجيكي (إعارة حتى يونيو 2022)

4- جافين بازونو، حارس مرمى آيرلندي، رحل إلى بورتسموث (إعارة حتى يونيو 2022)

5- سيرخيو أجويرو، مهاجم أرجنتيني، رحل إلى برشلونة (انتقال حر)

6- إيريك جارسيا، مدافع إسباني، رحل إلى برشلونة (انتقال حر)

7- لوكاس نميتشا، قلب هجوم ألماني إنجليزي، رحل إلى فولفسبورج (8 مليون يورو)

8- عيسى كابوري، ظهير أيمن بوركينابي، رحل إلى نادي تروا الفرنسي (إعارة حتى يونيو 2022)

9- فيليب ستيفانوفيتش، ظهير أيسر صربي، رحل إلى هيرنفين الهولندي (إعارة حتى 2022)

10- كالوم دويل، قلب دفاع إنجليزي، رحل إلى سندرلاند (إعارة حتى يونيو 2022)

11- أليكس روبرتسون، إرتكاز أسكتلندي، رحل إلى روس كاونتي الاسكتلندي (إعارة حتى يونيو 2022)

12- جيمس ترافورد، حارس مرمى إنجليزي، رحل إلى آكرينجتون ستانلي الانجليزي (إعارة حتى يونيو 2022)

13- لويس فيوريني، صانع ألعاب أسكتلندي، راحل إلى لينكولن سيتي (إعارة حتى يونيو 2022)

14- تايلور هاروود-بيليس، قلب دفاع انجليزي، رحل إلى آندرلاخت البلجيكي (إعارة حتى يونيو 2022)

*ملحوظة: احتفظ بهذا الملف، وقم بتحديثه بشكل أسبوعي للتعرف على آخر وأحدث صفقات مانشستر سيتي في صيف 2021.

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