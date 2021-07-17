اربع قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-7-2021.

تُقام مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويحين موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، يوم السبت 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وأعلنت اربع قنوات مجانية نقل بث مباشر مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم، بجانب الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط، مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويأتي في مقدمة تلك المحطات المجانية، قناة ORTB المشهورة، وتُبث من دولة بنين، ويمكنك استقبالها من خلال القمر الصناعي Eutelsat 16E، على تردد 11804، بترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9E، على تردد 11881، وبمعدل ترميز 27500، عمودي.

وتنقل قناة CRTV الكاميرونية المواجهة المرتقبة بين الاهلي وكايزر تشيفز، وتتواجد على القمر الصناعي Yahsat S2E، بتردد 12437، ومعدل ترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9E، على تردد 10804، بترميز 27500 أفقي.

كما تذاع المباراة على قناة RTB من بوركينا فاسو، وتتواجد على القمر الصناعي Eutelsat 16E على تردد 10804، بترميز 29000 عمودي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9E، على تردد 11800، بمعدل ترميز 27500 عمودي.

ومن خارج القارة السمراء، أعلنت قناة Sport Klub الصربية المشهورة، نقل نهائي دوري ابطال افريقيا، وتُستقبل إشارة ترددها 11595، عبر القمر الصناعي Eutelsat 16A، بمعدل ترميز 30000، واستقطاب أفقي.