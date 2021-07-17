الميركاتو الصيفي 2021 | أنطاليا سبور يخطف نجم وفاق سطيف «حسام الدين غشة»

خطف نادي أنطاليا سبور التركي توقيع نجم نادي وفاق سطيف الجزائري حسام الدين غشة بعقد مدته عامين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، ليكون الصفقة السابعة للنادي في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال المتحدث الرسمي باسم أنطاليا سبور خلال حديثه أثناء مراسم التوقيع مع حسام الدين غشة، إنهم قاموا بصفقة جيدة بالتعاقد مع الجناح الجزائري الذي تابعوه لفترة طويلة.

وأضاف المتحدث باسم النادي التركي خلال حديثه عن غشة “قمنا بعملية انتقال أخرى بناء على طلب من إدارتنا وفريق الكشافة والمدرب إرسون ينال. نريد إجراء أفضل التحويلات وفقًا لميزانيتنا. أولويتنا هي الأسماء التي ستكون مفيدة لفريقنا وستكون لها تأثير في تركيا”.

وتعاقد أنطاليا سبور قبل ضم حسام الدين غشة من وفاق سطيف، مع البوسني ديني ميلوسيفيتش من كونيا سبور، والهولندي شيريل فلورانوس من هيرنفين، والبرتغالي ديوجو سوسا من سبورتينج لشبونة، والألماني إرسين تسيهير من سانت باولي، والتركيان دوجوكان نيليك وإركان إيبيل من أخيسارسبور وماينز.

وأوضح المتحدث باسم أنطاليا سبور عن أبرز أسباب اختيار حسام الدين غشة بالقول “لديه 10 أهداف و 9 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خلال الموسم 2020/2021 في الدوري الجزائري الجاري.”

وأكمل “فريقه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري، وأعتقد أن حسام سيصنع لنفسه اسمًا في تركيا وسيظهر أننا نجري الانتقالات الصحيحة. أتمنى أن يرتاح مشجعونا. سنواصل الحصول على الاسماء الصحيحة”.

تصريح حسام الدين غشة

قال حسام الدين غشة البالغ من العمر 25 عامًا، في أول تصريح صحفي له أمام جمهور أنطاليا سبور بإنه قد تلقى عروضًا من فرق أخرى في تركيا لكنه فضل أنطاليا في نهاية المطاف.

وتابع حسام الدين غشة “أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام. سأبذل قصارى جهدي. أريد البقاء في أنطاليا وتركيا لسنوات عديدة. أعتقد أنني سأقدم أداءً جيدًا وسأكون مفيدًا لفريقي “.

يذكر أن حسام الدين غشة، الذي يستطيع المشاركة في جميع مراكز وسط الميدان، وخلال ثلاث مواسم مع وفاق سطيف، شارك في 89 مباراة، سجل خلالها 23 هدف، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وسبق للمدرب الوطني الجزائري جمال بالماضي، دعوة حسام الدين لتمثيل المنتخب الجزائري الأول في مناسبة واحدة، وكانت أمام منتخب قطر يوم 27 ديسمبر 2018 وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف، شارك خلالها غشة في 20 دقيقة.