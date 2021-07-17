صفقات ميلان | بطل كأس العالم يعزز صفوف ستيفانو بيولي قادماً من تشيلسي

نجح ميلان الإيطالي في التوقيع بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قادماً من تشيلسي الإنجليزي ليكون أول صفقات ستيفانو بيولي الهجومية خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقالت إدارة ميلان في بيان رسمي نشر ظهر اليوم “يسر نادي إيه سي ميلان إعلان حصوله على التوقيع الرسمي للاعب أوليفيه جوناثان جيرو من نادي تشيلسي، على أن يرتدي المهاجم الفرنسي القميص رقم 9.”

ولم يكشف ميلان عن تفاصيل الصفقة، لكن مختلف المصادر الإيطالية أجمعت على توقيع المهاجم الفرنسي على عقد يمتد إلى يوليو 2023، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، براتب سنوي يقدر بـ 3.5 مليون يورو.

وكان جيرو جدد عقده لمدة سنة واحدة مع تشيلسي فور التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا في شهر يونيو الماضي، وهذا كي يساعد ناديه اللندني على جني بعض الأموال من رحيله المنتظر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيواجه جيرو منافسة قوية لحجز مكان أساسي في تشكيلة ميلان خلال الموسم المقبل، خاصةً لو واصل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التألق وتخلص من كافة الإصابات التي حرمته من لعب جزء كبير من مباريات الموسم الماضي.

من هو أوليفيه جيرو صفقة ميلان الجديدة؟

ولد جيرو في منطقة شامبيري بفرنسا في 30 سبتمبر 1986، ونشأ في قطاع الشباب في نادي غرونوبل حيث ظهر لأول مرة في الفريق الأول في عام 2005.

وبعد ارتداء قمصان غرونوبل، وصلت دعوة من فريق مونبلييه لينضم إلى فريق الدرجة الأولى في فرنسا، ليشارك معهم في 85 مباراة، سجل خلالهم 39 هدفًا في عامين، كما فاز بالدوري الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان في موسم 2011/2012.

وانتقل جيرو بعد ذلك إلى أرسنال بتوصية من المدرب الاسطوري آرسين فينجر خلال الميركاتو الصيفي 2012، وسجل مع فريق المدفعجية 105 هدفًا في 253 مباراة، محققاً 3 كؤوس للاتحاد الإنجليزي و 3 دروع خيرية دون إنجازات تذكر على صعيد الدوري الانجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وفي يناير 2018، انتقل بطل كأس العالم 2018 إلى تشيلسي، ليشارك معه في 119 مباراة، سجل خلالها 39 هدفًا، وفاز مع النادي اللندني بدوري أبطال أوروبا 2021 ولقب الدوري الأوروبي 2019 ولقب في كأس الإتحاد الإنجليزي.

دولياً، ظهر جيرو لأول مرة في المنتخب الوطني في نوفمبر 2011، ليشارك بعد ذلك في 110 مباراة مع كتيبة ديدييه ديشان، مع تسجيل 46 هدفًا مع منتخب فرنسا، محققًا لقب كأس العالم في عام 2018، ووصيف يورو 2016 المنظمة في فرنسا.