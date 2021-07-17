مشاهدة مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم السبت 17-7-2021.

تُقام مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي ضمن الجولة 28 في البطولة المغربية إنوي، على ملعب المسيرة الخضراء، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “محمد العدالي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وأولمبيك آسفي، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مهمة نادي الرجاء في المنافسة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم، بعدما حسمه غريمه الوداد لصالحه في الجولة الماضية، حيث أصبح الفارق 11 نقطة، مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

ورغم ذلك، لن يتهاون فريق الرجاء في مواجهة اليوم أمام أولمبيك آسفي، حيث يطمح إلى تحقيق المركز الثاني، في ظل المطاردة الشرسة من قبل فريق الجيش الملكي.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي وبفارق 5 نقاط عن الثالث “الجيش الملكي”، وجمع النسور الخضر 52 نقطة من فاز 15 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما خسروا في 5 مناسبات.

على الجهة المقابلة، يتواجد نادي أولمبيك آسفي في المركز الثامن برصيد 32 نقطة، ورغم ذلك يعد من الأندية المهددة بالهبوط إلى القسم الثاني.

ويفصل أولمبيك آسفي 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، ولم يعرف القرش المسفيوي طعم الانتصار في آخر 6 مباريات بمسابقة الدوري المغربي، تعادل في 3 مناسبات، وتلقى 3 هزائم، آخرها في الجولة الماضية على يد سريع وادي زم.