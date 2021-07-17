ما هو موعد مباراة أهلي الخرطوم والهلال في الدوري السوداني والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

يواصل فريق الهلال سعيه لمواصلة المنافسة على الدوري السوداني، عندما يواجه فريق أهلي الخرطوم في الجولة الـ24.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المريخ صاحب المركز الثاني.

ويحل الهلال ضيفا على أهلي الخرطوم، الأحد، في الجولة 24 من الدوري السوداني، مساء الأحد 18 يوليو/تموز الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل قناة الملاعب الرياضية السودانية مباراة أهلي الخرطوم والهلال على الهواء مباشرة.

يُذكر أن الهلال يسعى لاستعادة لقب الدوري السوداني بعد غياب 4 سنوات، منذ الحصول على اللقب لآخر مرة في 2017.