بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة ORTB البنينية، المفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات)، نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس الرياضي، بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة ORTB البنينية:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كما تذاع المباراة فضائيًا على شبكة قنوات "bein sports" صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة، حيث يتم نقلها عبر قناتي "bein sports4" وbeIN Sports 1 HD Premium؛ بتعليق علي محمد علي.

ويستضيف ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، في التاسعة مساء اليوم السبت، نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب، ليصعد للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة، ليتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، والمرة الـ 14 في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-1.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وصعد الأحمر إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

طاقم التحكيم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

ووقع الاختيار على البوروندي ‏باسيفيك ندابيها وينمانا، حكما لمباراة النهائي، بالإضافة للمغربي رضوان جيد لتقنية الفيديو.

كذلك تم تعيين الكاميروني ألفيس جاي نجيجو مساعد أول، ,الأوغندي لي أوكيلو مساعد ثاني، والجابوني إريك أوتوجو كاستان حكما رابعا

وسيتولى المغربي زكريا برنسي مهمة مساعدة مواطنه رضوان جيد في تقنية الفيديو.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق؛ استعدادا لخوض مباراة النهائي.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة عودة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يخوض موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف، وبدر بانون وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف