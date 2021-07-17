شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية لرباعي الأهلي «الأولمبي» قبل رحلة اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية مسحة رباعى الفريق المنضمين إلى المنتخب الأولمبي وهم "محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر"، قبل السفر غدًا إلى اليابان، بعد المشاركة مع الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأجرى رباعى الأهلى «الأولمبي» مسحة إضافية أمس، الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق فى الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على استاد محمد الخامس فى الدار البيضاء.

وتغادر بعثة الأهلى المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة فى طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، فيما يقضى الرباعى «الأوليمبي» الليلة فى المغرب ويطير ظهر غدٍ الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفنى للأهلى مع نظيره فى المنتخب الأولمبي.