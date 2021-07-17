شكرا لقرائتكم خبر عن معوض: المنتخب لا يعانى أزمة بالظهير الأيسر وشريف ومصطفى أنهيا صداع الهجوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب منتخبنا الوطني ونجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني لا يعاني من أزمة فى مركز الظهير الأيسر بعد تألق أكثر من لاعب مؤخراً، أبرزهم أيمن أشرف وأحمد فتوح وغيرهم.

وقال سيد معوض، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "تألق محمد شريف مع الأهلي ومصطفي محمد مع جالاتا سراي التركي أنهى صداع الهجوم، وأصبح لدى الجهاز الفني موهبتان قابلتان للتطور فى المرحلة المقبلة، سأتابع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز من المنزل كعادتي، حيث أفضل مشاهدة المباريات المهمة فى المنزل".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).